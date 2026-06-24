Украина объявила обязательную эвакуацию в 12 селах Черниговской области

Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области. По словам Чауса, принудительный выезд продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался текущей зимой. Согласно информации украинских властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируют завершить за два месяца, передает РИА Новости.