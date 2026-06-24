Украина объявила обязательную эвакуацию в 12 селах Черниговской области

В 12 приграничных населенных пунктах Черниговской области проведут эвакуацию граждан. Об этом в среду, 24 июня, заявил руководитель военной администрации региона Вячеслав Чаус.
— Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах, — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области. По словам Чауса, принудительный выезд продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался текущей зимой. Согласно информации украинских властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируют завершить за два месяца, передает РИА Новости.
17 июня глава военной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа объявил о принудительной эвакуации всех семей с детьми в 23 населенных пунктах Синельниковского района. Ранее ее уже завершили в населенных пунктах Новокиевка, Ильинка и Высшетарасовка Никопольского района.