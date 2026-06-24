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Риелтор рассказала, на что обращают внимание нижегородцы при покупке квартиры

Активность покупателей на рынке недвижимости зависит от нескольких факторов. Самый главный из них — ипотечная ставка, если она низкая, спрос резко возрастает. На что еще обращают внимание при покупке квартир в Нижнем Новгороде, рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Золотой Ключик» Ксения Габдуллина.

Активность покупателей на рынке недвижимости зависит от нескольких факторов. Самый главный из них — ипотечная ставка, если она низкая, спрос резко возрастает. На что еще обращают внимание при покупке квартир в Нижнем Новгороде, рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Золотой Ключик» Ксения Габдуллина.

На данный момент большинство нижегородцев смотрят на субсидии или рассрочки. По словам Габдуллиной, наибольшим спросом пользуются одна и двухкомнатные квартиры компактного метража. При покупке недвижимости большую роль также играет доходность депозитов. Ставки по вкладам постепенно снижаются, и большинство граждан выбирают квартиру как место хранение капитала. По словам эксперта, это снижает нагрузку на банки, которые хранят средства на счетах.

Помимо этого, в условиях современного рынка застройщики вырабатывают разные стратегии. По словам Габдуллиной, девелоперы стараются поднимать цены лишь документально, однако реальную доступность обеспечивают через рассрочки, программы трейд-ин и субсидированные ставки, передает NewsNN.

Столичная молодежь стала отказываться от покупки собственного жилья в пользу аренды недвижимости. При существующих ценах снимать квартиру в Москве получается гораздо дешевле, чем платить ипотеку. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, действительно ли сегодня в России дешевле снимать квартиру, чем платить ипотеку.