Риелтор рассказала, на что обращают внимание нижегородцы при покупке квартиры

На данный момент большинство нижегородцев смотрят на субсидии или рассрочки. По словам Габдуллиной, наибольшим спросом пользуются одна и двухкомнатные квартиры компактного метража. При покупке недвижимости большую роль также играет доходность депозитов. Ставки по вкладам постепенно снижаются, и большинство граждан выбирают квартиру как место хранение капитала. По словам эксперта, это снижает нагрузку на банки, которые хранят средства на счетах.