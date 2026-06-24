Фанфики и рилсы по Гарри Поттеру могут оказаться под запретом: мнение эксперта

«Во-первых, если площадка не знала и не должна была знать о том, что материал нарушает авторские права. Во-вторых, если после получения уведомления от правообладателя площадка незамедлительно приняла меры, удалила либо заблокировала публикацию, нарушающую авторские права. Если эти условия соблюдены, то площадка ответственности не несет», — подытожила эксперт.