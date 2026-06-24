Глеб Никитин прокомментировал решение установить выплаты резервистам «БАРС-НН»

Как сообщалось ранеесообщалось ранее, ежемесячная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей установлена на время прохождения специальных сборов — с подготовки на военном полигоне до окончания боевого дежурства на предприятии. 50 тысяч рублей выплачивается в дополнение к действующему финансовому обеспечению от Министерства обороны Российской Федерации и сохраненной заработной плате по основному месту работы.