Губернатор Нижегородской области прокомментировал решение установить дополнительные выплаты резервистам «БАРС-НН’установить дополнительные выплаты резервистам “БАРС-НН” установить дополнительные выплаты резервистам “БАРС-НН” на время прохождения специальных сборов. В макс-канале глава региона отметил, что у отряда “БАРС-НН” — особая роль.
Глеб Никитин напомнил, что вся служба проходит исключительно на территории Нижегородской области.
Резервисты участвуют в охране воздушного пространства, защите критически важных объектов, патрулировании территорий.
«Они создают не просто дополнительный рубеж обороны для заводов и инфраструктуры — они доказывают, что безопасность страны держится на единстве тех, кто умеет работать и готов встать на защиту своей малой родины», — заявил глава региона.
Как сообщалось ранеесообщалось ранее, ежемесячная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей установлена на время прохождения специальных сборов — с подготовки на военном полигоне до окончания боевого дежурства на предприятии. 50 тысяч рублей выплачивается в дополнение к действующему финансовому обеспечению от Министерства обороны Российской Федерации и сохраненной заработной плате по основному месту работы.
Таким образом, в период сборов резервисты «БАРС-НН» кроме сохраненной среднемесячной зарплаты от предприятия ежемесячно получают выплаты Минобороны России от 20 тысяч рублей и более (в зависимости от занимаемой воинской должности и воинского звания) и региональную доплату — 50 тысяч рублей.