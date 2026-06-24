Сбитого 81 год назад под Калининградом летчика опознали по орденам

«Когда самолет стали доставать, в нем нашли двух членов экипажа — летчика-командира и старшего сержанта-пулеметчика. У капитана Машковцева Александра Ивановича было четыре ордена на гимнастерке. Это тоже уникальный случай — как правило, летчики не брали с собой свои награды. А он их носил, оказывается, всегда при себе. Они были на нем на гимнастке под кожаной круткой. Мы по орденам — по их номерам — его и опознали», — сказал Кропоткин.