Главные новости за 24 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Орловской области последними установили лимит на отпуск бензина: до 30 л на АЗС в населенных пунктах и до 50 л на трассах. Губернатор Андрей Клычков заявил, что дефицита топлива в регионе нет, а ограничения введены для борьбы с «ажиотажным спросом».