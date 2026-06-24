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Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком ФК «Пари НН»

Экс-футболист «Крыльев Советов» подписал 2-годичный контракт.

На два года подписал соглашение с ФК «Пари НН» 27-летний защитник Роман Евгеньев, уже успевший сыграть за нашу команду на сборе в Саранске.

Роман Евгеньев родился 23 февраля 1999 года в селе Спасское Приморском крае. Футболом начал заниматься в академии московского «Сокола», в молодёжном первенстве выступал за «Спартак» и «Динамо».

В РПЛ новичок «Пари НН» провел более 180 матчей за столичное «Динамо» и «Крылья Советов».

В сезоне-2025/26 Роман Евгеньев сыграл за «Крылья» в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Также за плечами Романа выступления за молодёжные сборные России, а в главной сборной Евгеньев дебютировал в 2020 году в Лиге наций. Попадал в предварительный и итоговые составы сборной России на Евро-2020.