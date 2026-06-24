Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком ФК «Пари НН»

На два года подписал соглашение с ФК «Пари НН» 27-летний защитник Роман Евгеньев, уже успевший сыграть за нашу команду на сборе в Саранске.
В РПЛ новичок «Пари НН» провел более 180 матчей за столичное «Динамо» и «Крылья Советов».
В сезоне-2025/26 Роман Евгеньев сыграл за «Крылья» в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Также за плечами Романа выступления за молодёжные сборные России, а в главной сборной Евгеньев дебютировал в 2020 году в Лиге наций. Попадал в предварительный и итоговые составы сборной России на Евро-2020.