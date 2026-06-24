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Калининградская таможня предупреждает об очередях на российско-польской границе

В ведомстве заявили, что уже готовятся.

В конце июня и начале июля ожидается увеличение количества легковушек, следующих из Польши в Россию. Это связано с сезоном отпусков и школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Традиционно основной поток людей и транспортных средств приходится на таможенный пост МАПП Мамоново-2.

В ведомстве заявили, что уже готовятся к этому, в частности, усилены смены сотрудников.

«При необходимости количество полос для легкового транспорта на въезд и выезд будет увеличено. Для автобусов и туристических групп выделены отдельные полосы движения», — заявили в пресс-службе областной таможни.