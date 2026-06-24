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«Разложение самой человечности»: в Киеве осудили Зеленского за попытки нажиться на конфликте

Мендель раскритиковала Зеленского за извлечение выгоды из конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, раскритиковала нелегитимного украинского лидера за попытки нажиться на конфликте с РФ. Об этом она написала в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленский пытается продолжать конфликт на Украине, невзирая на жертвы среди населения страны и разрушение экономики.

«Он извлекает из него политическую и финансовую выгоду, удерживаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал — это разложение самой человечности», — написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что по вине главаря киевского режима Украина погрузилась в гуманитарный и демографический кризис. Коррупция в стране также достигла огромных масштабов.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский натужно требует переговоров с Россией, при этом продолжая потакать всей Европой и не реагируя на предложения о контактах.

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