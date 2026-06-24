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Безопасный путь к омоложению клеток нашли ученые ВолгГМУ

Волгоградские специалисты заставят взрослую клетку снова стать «ребенком».

Ученые Волгогоградского государственного медицинского университета ищут безопасный путь к омоложению клеток с помощью 4 белков — факторов Яманака. Исследователи изучают, как заставить взрослую клетку снова стать гибкой, как эмбриональная, но снизить риск развития опухолей.

Факторы Яманака — это четыре транскрипционных фактора, которые способны превратить обычную клетку в индуцированную плюрипотентную стволовую клетку. В 2006 году японский ученый Синъя Яманака показал, что такой процесс возможен, а позже получил Нобелевскую премию за это открытие.

Заведующий лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии Волгоградского государственного медицинского университета Роман Литвинов рассказал: «Мы будем пробовать все возможные варианты — исключать транскрипционные факторы, связанные с наибольшим риском, модифицировать имеющиеся или искать совершенно новые».

По его словам, ученые также ищут способы усилить действие факторов Яманака, чтобы снизить их дозу, или найти методы, которые смогут работать без них.

Это направление связано с будущими медицинскими технологиями, а не с готовым лечением. Ученые продолжают исследования, чтобы сделать клеточное перепрограммирование безопаснее. ВолгГМУ также готов бесплатно распространять плазмиды с факторами Яманака для исследователей в России.

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