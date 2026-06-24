В Волгограде приставы успели поймать мать до того, как она спрячет ребенка

Судебные приставы сразу нескольких районов Волгоградской области успели перехватить женщину, лишенную дееспособности судом, до того, как она спрячет своего полуторагодовалого ребенка на другом конце страны. Подробностями поделились в ГУ ФССП региона.
Мать ребенка суд не только лишил дееспособности, но и ограничил в родительских правах на ее сына. А в качестве обеспечительной меры малыша должны были передать бабушке. Однако мать мальчика успела вместе с ним скрыться из поля зрения судебных приставов. Но далеко убежать ей не удалось — очевидцы сообщили, что женщина уехала из Камышина в Волгоград и тем же вечером планировала улететь в Москву.
Приставы связались с коллегами в областном центре и с пограничной службой. Уже в аэропорту приставы Дзержинского отдела вместе со специалистами органов опеки, психологом и бабушкой мальчика убедили волгоградку передать малыша старшей родственнице.
А в марте суд в Волгоградской области отправил в колонию нерадивую мать, которая измывалась над своими четырьмя детьми.