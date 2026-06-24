В Волгограде приставы успели поймать мать до того, как она спрячет ребенка

Мать ребенка суд не только лишил дееспособности, но и ограничил в родительских правах на ее сына. А в качестве обеспечительной меры малыша должны были передать бабушке. Однако мать мальчика успела вместе с ним скрыться из поля зрения судебных приставов. Но далеко убежать ей не удалось — очевидцы сообщили, что женщина уехала из Камышина в Волгоград и тем же вечером планировала улететь в Москву.