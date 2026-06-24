Тектоник снова на школьных переменах: Зумеры вернули легендарный танец миллениалов из нулевых

Ранее сообщалось, что подростки уходят из классических соцсетей из-за усталости от фальши и «баннерной слепоты», предпочитая виртуальные ролевые пространства, где можно влиять на среду и строить реальные связи. По словам Александра Язовского, эта миграция в игры стала массовой: на его платформе ежедневно 6 млн человек. Крупные бренды следуют за аудиторией. Для молодёжи это не способ «убить время», а новые клубы по интересам, где можно работать, строить карьеру и зарабатывать репутацию.