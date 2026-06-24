Британия, Италия, Польша, Франция и ФРГ выступили за прямой диалог РФ и Украины

Ранее KP.RU писал, что лидеры Британии, Франции и Германии («евротройка») выступили за активное участие США и европейских стран в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Они поддержали прямой диалог между Москвой и Киевом для достижения мира, однако они высказались против разморозки российских активов до завершения конфликта.