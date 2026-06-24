Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия, Италия, Польша, Франция и ФРГ выступили за прямой диалог РФ и Украины

Лидеры E5 поддержали предложения о переговорах между Москвой и Киевом с активным участием западных партнеров.

Источник: Комсомольская правда

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, входящие в так называемую «европятерку» (E5), заявили о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной при активном участии США и Европы. Соответствующее заявление принято по итогам переговоров лидеров стран E5 в Берлине.

«Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», — написано в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.

Ранее KP.RU писал, что лидеры Британии, Франции и Германии («евротройка») выступили за активное участие США и европейских стран в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Они поддержали прямой диалог между Москвой и Киевом для достижения мира, однако они высказались против разморозки российских активов до завершения конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше