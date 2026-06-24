«Кровля здания была полностью охвачена огнем». Страшный пожар охватил православный храм в Орше

МЧС показало видео страшного пожара, охватившего храм в Орше по проезду Гаранина.
Сообщение поступило спасателям вечером 24 июня. Когда подразделения МЧС (а это 13 единиц техники) прибыли к месту происшествия, кровля здания была полностью охвачена огнем.
МЧС опубликовало видео страшного пожара, охватившего православный храм в Орше. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
В ликвидированном спасателями пожаре пострадавших нет. А обстоятельства его возникновения устанавливаются.
Ранее мы писали, что в 2026-м старинная церковь загорелась в Пружанском районе.
А здесь драматичная история старинного деревянного храма с 500-летней историей, который сгорел в Степанках под Жабинкой летом 2025-го.