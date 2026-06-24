Главные новости к вечеру 24 июня 2026 года

Вице-премьер России Александр Новак распорядился оказать первоочередную поддержку топливному рынку тех регионов, где логистика зависит от природных условий и времени года. 24 июня еще несколько регионов России ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Речь идет о Мурманской области, республике Адыгея, Самарской области и Кубани.