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Главные новости к вечеру 24 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 24 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин оценил новые российские самолеты

Источник: Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

Новые российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 имеют очень хороший уровень, сказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли в России. Всего четыре страны в мире, среди которых Россия, способны сейчас самостоятельно обеспечить полный цикл производства авиационных двигателей, заявил российский лидер.

Новак поручил приоритетно поддержать топливный рынок ряда регионов

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак распорядился оказать первоочередную поддержку топливному рынку тех регионов, где логистика зависит от природных условий и времени года. 24 июня еще несколько регионов России ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Речь идет о Мурманской области, республике Адыгея, Самарской области и Кубани.

В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пилот вертолета погиб.

Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским

Источник: JONAS ROOSENS/ANP/Sipa USA/TASS

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, пишет Berliner Zeitung. Поводом для разбирательства послужил отказ ЕК опубликовать данные группового чата по запросу нидерландской организации Follow the Money, после того как в январе информация о тайной переписке появилась в СМИ.

Зампред «Яблока» Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале сообщения о действиях российских военнослужащих, признанные заведомо ложными.

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