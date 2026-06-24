Главные новости к вечеру 24 июня 2026 года

Путин оценил новые российские самолеты
Новые российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 имеют очень хороший уровень, сказал президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли в России. Всего четыре страны в мире, среди которых Россия, способны сейчас самостоятельно обеспечить полный цикл производства авиационных двигателей, заявил российский лидер.
Новак поручил приоритетно поддержать топливный рынок ряда регионов
Вице-премьер России Александр Новак распорядился оказать первоочередную поддержку топливному рынку тех регионов, где логистика зависит от природных условий и времени года. 24 июня еще несколько регионов России ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Речь идет о Мурманской области, республике Адыгея, Самарской области и Кубани.
В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пилот вертолета погиб.
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за переписки с Зеленским
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, пишет Berliner Zeitung. Поводом для разбирательства послужил отказ ЕК опубликовать данные группового чата по запросу нидерландской организации Follow the Money, после того как в январе информация о тайной переписке появилась в СМИ.
Зампред «Яблока» Круглов получил 7 лет за фейки об армии
Суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале сообщения о действиях российских военнослужащих, признанные заведомо ложными.