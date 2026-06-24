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В Санкт-Петербурге построят новую научно-образовательную площадку

Объект станет платформой для учебных программ и тренингов.

Источник: Национальные проекты России

Новую научно-образовательную площадку построят в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям города. Реализация проекта будет способствовать развитию технологического предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Там создадут условия для подготовки кадров, проведения фундаментальных и прикладных исследований, развития международного сотрудничества и предоставления доступа к лабораториям, коворкингам и современному оборудованию. Планируется, что объект станет площадкой для образовательных программ и тренингов, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов. Реализация проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.