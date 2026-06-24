В Санкт-Петербурге построят новую научно-образовательную площадку

Там создадут условия для подготовки кадров, проведения фундаментальных и прикладных исследований, развития международного сотрудничества и предоставления доступа к лабораториям, коворкингам и современному оборудованию. Планируется, что объект станет площадкой для образовательных программ и тренингов, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов. Реализация проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест.