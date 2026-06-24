Солистка «Города 312» появилась на публике и почти не вставала из-за инсульта

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, появилась на съемках музыкального шоу «До Ре», героями которого стал коллектив. В кадре артистка почти все время находилась сидя, поскольку после перенесенного инсульта ей по-прежнему тяжело долго стоять и полноценно передвигаться.
В связи с тяжелым состоянием Назаренко пришлось взять большую творческую паузу, а в группе появилась новая солистка Диана Макарова. При этом участники «Города 312» не раз подчеркивали, что Ая остается частью коллектива, даже если пока не может гастролировать. В новом выпуске «До Ре» они также заявили об этом, отметив, что за прошедшие годы группа стала для нее настоящей семьей.
— Помимо музыки, спасибо за ваши человеческие отношения. Когда с Аей случилась беда, вы сделали, на мой взгляд, все по-человечески и очень деликатно. Спасибо Бишкеку за ваши лица, за вашу музыку и за победу дружбы! — заявил Валерий Соткин.
Премьера передачи состоится 28 июня на Первом канале.
Ая перестала выходить на публику более трех лет назад. Сначала ее отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, но позже стало ясно, что ее здоровье было серьезно подорвано. Артистка рассказала, что ее жизнь была под угрозой — врачи диагностировали ей обширный инсульт.