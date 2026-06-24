Солистка «Города 312» появилась на публике и почти не вставала из-за инсульта

В связи с тяжелым состоянием Назаренко пришлось взять большую творческую паузу, а в группе появилась новая солистка Диана Макарова. При этом участники «Города 312» не раз подчеркивали, что Ая остается частью коллектива, даже если пока не может гастролировать. В новом выпуске «До Ре» они также заявили об этом, отметив, что за прошедшие годы группа стала для нее настоящей семьей.