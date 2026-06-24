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На Дону отремонтируют участок дороги в Волгодонском районе

Завершить работы планируется к началу осени.

Участок дороги «Ростов-на-Дону (от федеральной трассы М-4 “Дон”) — Семикаракорск — Волгодонск» — хутор Титов — хутор Потапов отремонтируют в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Здесь будут выполнены работы по устройству выравнивающего и дополнительного слоев покрытия, капитальному ремонту водопропускной трубы, укреплению обочин, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству присыпных обочин», — подчеркнула министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Отмечается, что ремонт затронет участок протяженностью 1,9 км. Завершить работы планируется к началу осени.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.