«Блогер или осьминог?»: баттл инфлюенсера и управляющего

[02:00] С чего все началось…
[03:59] Конфликт блогеров и управляющих.
[09:37] Состав фонда Алексея Линецкого.
[15:06] Как устроен портфельный подход.
[19:40] IPO «Инкаб Холдинга».
[26:17] Проблемы реестра инфлюенсеров.
[30:55] Что будет с ключевой ставкой.
У большинства финансовых инфлюенсеров есть финансовый бэкграунд, образование и опыт инвестирования, предположил блогер и управляющий фондом «Сбалансированные Возможности» от УК «Альфа-Капитал» Алексей Линецкий в эфире Радио РБК. «Рынок — это место повышенной опасности и волатильности. Если нет опыта, знаний, понимания, то это дорога в один конец», — считает эксперт.
Многие блогеры в действительности являются достаточно профессиональными аналитиками, соглашается заместитель генерального директора «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров. Появление фондов под управлением инфлюенсеров в определенном смысле институционализирует профессию: со временем показатели этих фондов позволят увидеть, что некоторые из этих блогеров показывают хорошие результаты в качестве управляющих.
В 2025 году ни один профессиональный аналитик не смог предсказать динамики рубля. Однако аналитик не является управляющим, подчеркнул Дмитрий Александров. По его словам, большинство фондов являются тематическими, а инструментов с чистым взглядом управляющего практически нет. Поэтому ответственность за состав портфеля остается на инвесторе, резюмировал эксперт.
Регулирование деятельности блогеров со стороны финансовых властей должно прежде всего способствовать развитию фондового рынка и повышению знаний о нем и его инструментах, убежден Алексей Линецкий. «Если мы посмотрим на те потери денег, которые есть у населения, то, я вас уверяю, у брокеров люди потеряли гораздо больше. Потому что зачастую сотрудники брокера даже не рассказывают о маржиналке, подключенной к портфелю», — рассказал он.