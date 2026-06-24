«Блогер или осьминог?»: баттл инфлюенсера и управляющего

Регулирование деятельности блогеров со стороны финансовых властей должно прежде всего способствовать развитию фондового рынка и повышению знаний о нем и его инструментах, убежден Алексей Линецкий. «Если мы посмотрим на те потери денег, которые есть у населения, то, я вас уверяю, у брокеров люди потеряли гораздо больше. Потому что зачастую сотрудники брокера даже не рассказывают о маржиналке, подключенной к портфелю», — рассказал он.