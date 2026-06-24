«У этого колодца нет дна»: когда закончится падение рынка акций

В текущих условиях с индексом Мосбиржи может произойти все что угодно, сообщил заместитель генерального директора «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров на Радио РБК. Обвал связан не только со снижением ключевой ставки до 14,25%, но и с замедлением экономики и усилением проинфляционных рисков.