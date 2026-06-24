«У этого колодца нет дна»: когда закончится падение рынка акций

В текущих условиях с индексом Мосбиржи может произойти все что угодно, сообщил заместитель генерального директора «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров на Радио РБК. Обвал связан не только со снижением ключевой ставки до 14,25%, но и с замедлением экономики и усилением проинфляционных рисков.
Инвесторы не берут даже дешевые бумаги, поскольку им нужна определенность. «Когда ты ждешь определенности, ты, конечно, идешь в текущую ликвидность, фонды денежного рынка, может быть, в короткие депозиты. Даже длинные облигации ты покупать не хочешь», — прокомментировал эксперт.
Шорт акций в такой ситуации будет «самым легким способом потерять все деньги и остаться должным», отметил управляющий фондом «Сбалансированные возможности» от УК «Альфа-Капитал» Алексей Линецкий. Торопиться с покупкой также не стоит, поскольку никто не знает, каким будет следующее решение Банка России по ключевой ставке.