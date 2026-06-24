Женщина вышла из комы после нападения акулы и призналась в любви к семье

В Австралии 34-летняя учительница Лия Стюарт, которая впала в кому после нападения акулы в Сиднее, пришла в себя и произнесла первые слова — ими стало признание в любви к партнеру и матери. Об этом написала газета The Guardian.
В результате нападения акулы женщина получила тяжелые травмы и на протяжении 10 дней находилась в коме. Врачи провели ей несколько операций и ампутировали руку. В будущем ее ждут другие хирургические вмешательства.
Брат девушки Джош Стюарт рассказал, что специалисты поддерживали ее жизнь в течение недели. Они проводили операции и уменьшали уровень седации, что дало возможность на короткое время вывести пациентку из искусственной комы.
Семья назвала неожиданным быстрое пробуждение Стюарт. По их мнению, оно стало чудом и результатом поддержки, которую они получали от других людей в последние дни. В данный момент женщина находится в отделении интенсивной терапии, передает The Guardian.
Акула напала на Лию Стюарт 13 июня в огороженной безопасной акватории пляжа Куджи. Длина акулы составляла около четырех метров, а габариты визуально превышали размеры легкового автомобиля. В связи со случившимся власти Сиднея закрыли несколько прибрежных зон для посещения.