Медики знают, что нужно бойцам

24 июня председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов рассказал, какие гуманитарные миссии для бойцов СВО и жителей новых регионов организовали медики.
С первых дней проведения специальной военной операции профсоюз работников здравоохранения Москвы поддерживает бойцов и мирных жителей новых регионов нашей страны. Медики всем сердцем откликаются на каждый призыв помочь и поддержать.
— Помощь отправляется регулярно и по различным направлениям, — рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» Сергей Ремизов. — Акции по гуманитарным сборам, как правило, проводим совместно с Московской федерацией профсоюзов. Действует и адресная помощь от наших территориальных и первичных профсоюзных организаций.
Крупные гуманитарные грузы формируются исходя из потребностей конкретных подразделений.
— Собранные посылки направляем в войсковую часть, где служат жители Москвы и Московской области, в том числе и наши медики, — пояснил Сергей Ремизов.
Списки необходимого формируют сами бойцы. Как правило, им необходимы сезонная одежда, средства гигиены, собранные аптечки, влажные салфетки, постельное белье, продуктовые наборы, палатки, спальные мешки.
— И, конечно же, медикаменты: анальгетики, антисептические растворы, материалы для пункций и инъекций, — продолжил собеседник «Вечерней Москвы».
— Востребованы, по его словам, также противовирусные и противовоспалительные препараты, кровоостанавливающие средства, бинты, жгуты. Последние нужны в том числе для помощи на поле боя. Ребят на передовой учат, как действовать в случае серьезных ранений, как остановить кровотечение, чтобы спасти жизнь себе или товарищу. И важно, чтобы все необходимое было под рукой.
— Помимо всего прочего, направляем всевозможные пластыри, в том числе хирургические, — добавил Сергей Ремизов.
Благодаря работе профсоюзов участники СВО и полевые медики получали целые мини-операционные, чтобы можно было оказать хирургическую помощь на прифронтовых территориях.
— Чтобы как можно скорее оказывалась медицинская помощь нашим бойцам, буквально на первом этапе эвакуации с поля боя, — уточнил Сергей Ремизов.
В фокусе внимания и другие необходимые бойцам на поле боя вещи, в том числе тепловизоры, генераторы, бензопилы, детекторы.
— Нужны и портативные газовые горелки, чтобы бойцы могли приготовить себе горячий завтрак или обед, — отметил Сергей Ремизов.
Кроме того, медики сами стараются изготовлять окопные свечи и маскировочные сети, чтобы затем передать их в составе груза.
Каждую коробку бережно упаковывают, подписывают и отправляют на передовую с теплыми пожеланиями для ребят. Письма пишут и взрослые, и дети сотрудников столичных медицинских организаций.
— Так мы хотим передать часть нашего тепла тем, кому это сейчас так необходимо, — сказал Ремизов.
Из новых регионов в ответ летят послания со словами благодарности и признательности за такую поддержку. Одна из таких грамот — на самом видном месте в профсоюзе работников здравоохранения.
ЦИФРА.
30 тонн гуманитарной помощи собрано и направлено профсоюзом работников здравоохранения Москвы с начала проведения спецоперации.