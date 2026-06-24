Медики знают, что нужно бойцам

— Востребованы, по его словам, также противовирусные и противовоспалительные препараты, кровоостанавливающие средства, бинты, жгуты. Последние нужны в том числе для помощи на поле боя. Ребят на передовой учат, как действовать в случае серьезных ранений, как остановить кровотечение, чтобы спасти жизнь себе или товарищу. И важно, чтобы все необходимое было под рукой.