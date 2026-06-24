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«Самая красивая девочка планеты» заговорила по-корейски

Российская ведущая и блогер Анастасия Князева несколько лет назад, когда была ещё ребёнком, получила статус «самой красивой девочки планеты». Сейчас она выросла и оканчивает десятый класс московской школы. Впрочем, планы на дальнейшую взрослую жизнь у неё уже есть. Князева хочет связать свое будущее с языками и даже начала учить корейский язык. Как же звучит корейский из уст русской школьницы- можете оценить на видео.

Российская ведущая и блогер Анастасия Князева несколько лет назад, когда была ещё ребёнком, получила статус «самой красивой девочки планеты». Сейчас она выросла и оканчивает десятый класс московской школы. Впрочем, планы на дальнейшую взрослую жизнь у неё уже есть. Князева хочет связать свое будущее с языками и даже начала учить корейский язык. Как же звучит корейский из уст русской школьницы- можете оценить на видео.