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Синоптики: море у берегов Калининградской области прогрелось до +19

Самая тёплая вода — на юго-западе региона, в районе Балтийской косы.

Источник: Клопс.ru

На фоне тёплой погоды Балтийское море у побережья региона продолжает прогреваться. Об этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Балтика продолжает прогреваться. За вчерашний день у побережья температура воды около +17…+18°С, на юго-западе (Балтийская коса) местами уже до +19°С", — говорится в сообщении.

Выходные в регионе могут пройти с экстремальной для июня жарой. По расчётам сразу трёх метеорологических моделей, в воскресенье воздух прогреется примерно до +33…+35 в тени.