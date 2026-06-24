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Волгоградская волна: Полина Козякина и Мирослава Голоколенова выиграли спринт на открытой воде

Село Засечное Пензенской области на несколько дней стало центром притяжения для сильнейших юных пловцов.

Село Засечное Пензенской области на несколько дней стало центром притяжения для сильнейших юных пловцов страны: здесь прошло первенство России по плаванию на открытой воде. В числе главных героев турнира — спортсменки из Волгоградской области, которые продемонстрировали высокий класс в одной из самых тактически сложных дисциплин — спринте на выбывание на дистанции 3 км.

Соревнования проходили в оптимальных, но отнюдь не простых условиях: температура воды составила 21,0 °C, воздуха — 22,0 °C. На открытой воде такие параметры требуют от атлетов не только отличной физической формы, но и умения грамотно выстраивать тактику, чутко реагировать на изменения темпа и сохранять концентрацию до последних метров дистанции.

В возрастной категории юниорок и девушек (17−19 лет) волгоградская спортсменка Полина Козякина уверенно заняла первое место, преодолев 3‑километровую дистанцию за 6 минут 7,7 секунды. Её результат стал образцом стабильности и скорости: разрыв с серебряным призёром Варварой Харченко из Липецкой области составил всего 1,6 секунды (00:06:09.3), что подчёркивает высочайший уровень конкуренции в этой группе. Достойно выступила и ещё одна представительница региона — Лали Панкратова, занявшая третье место с результатом 00:06:23.1. Двойной успех в одной возрастной категории — показатель системной работы тренерского штаба и серьёзного потенциала волгоградской школы плавания.

Не менее убедительным оказался результат и в группе девушек 14−16 лет. Мирослава Голоколенова из Волгоградской области одержала уверенную победу, показав время 6 минут 17,5 секунды. Плотность результатов в этой категории оказалась не такой высокой: разрыв между первым и вторым местом составил 11,7 секунд. Серебряную медаль завоевала Кира Гусева (Ярославская область, 00:06:29.2), бронзовую — Анастасия Синякова (Ярославская область, 00:06:31.2). Победа Мирославы — это не просто лучший результат, а свидетельство зрелости спортсменки, способной справляться с давлением крупного старта и реализовывать тренерскую установку в условиях жёсткой борьбы.

Спринт на выбывание в плавании на открытой воде — особая дисциплина, где помимо выносливости и скорости критически важны тактическое мышление, умение читать гонку и вовремя реагировать на действия соперниц. Именно эти качества позволили волгоградским спортсменкам добиться успеха.

Результаты, показанные Полиной Козякиной и Мирославой Голоколеновой, имеют не только спортивное, но и стратегическое значение: они могут стать весомым аргументом при формировании составов сборных команд и откроют девушкам путь к участию в более крупных турнирах, включая международные старты.

Александр Веселовский.

Фото: ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».