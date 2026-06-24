Волгоградская волна: Полина Козякина и Мирослава Голоколенова выиграли спринт на открытой воде

Не менее убедительным оказался результат и в группе девушек 14−16 лет. Мирослава Голоколенова из Волгоградской области одержала уверенную победу, показав время 6 минут 17,5 секунды. Плотность результатов в этой категории оказалась не такой высокой: разрыв между первым и вторым местом составил 11,7 секунд. Серебряную медаль завоевала Кира Гусева (Ярославская область, 00:06:29.2), бронзовую — Анастасия Синякова (Ярославская область, 00:06:31.2). Победа Мирославы — это не просто лучший результат, а свидетельство зрелости спортсменки, способной справляться с давлением крупного старта и реализовывать тренерскую установку в условиях жёсткой борьбы.