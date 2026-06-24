«Это я не им купила»: Самойлова заявила, что не даст детям Джигана жить в квартирах бесплатно

«Это я не им купила, я купила себе. Но если они будут бедствовать — поселю. Но надеюсь, что не будут», — объяснила Самойлова. Она сказала, что после 18 лет планирует отправить трех дочерей и сына в свободное плавание. Жилье наследникам она намерена сдавать по рыночной цене.