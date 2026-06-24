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«Это я не им купила»: Самойлова заявила, что не даст детям Джигана жить в квартирах бесплатно

Самойлова заявила, что будет сдавать своим детям квартиры за деньги.

Источник: Комсомольская правда

Экс-жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова заявила, что купила несколько квартир и не собирается дарить их своим детям, когда они станут взрослыми. В ее планах — сдавать им жилье за деньги, если собственного у них не будет.

Своими планами Оксана Самойлова поделилась в интервью Telegram-каналу «Лотус Медиа». По словам блогера, у нее есть несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир не в премиум-сегменте.

«Это я не им купила, я купила себе. Но если они будут бедствовать — поселю. Но надеюсь, что не будут», — объяснила Самойлова. Она сказала, что после 18 лет планирует отправить трех дочерей и сына в свободное плавание. Жилье наследникам она намерена сдавать по рыночной цене.

Ранее KP.RU писал, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Оксаны Самойловой из-за неоплаченного штрафа за несвоевременное предоставление сведений об ИП в органы Социального фонда. Общий долг блогера перед ФНС превышал 3,3 млн рублей, а также более 714 тысяч рублей она должна Роскомнадзору за нарушения при размещении рекламы.

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