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Липецкий губернатор сократил число уведомлений о воздушной опасности

В официальных каналах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в Telegram и национальном мессенджере MAX изменился формат оповещения жителей о режимах воздушной опасности. Об этом со ссылкой на региональное министерство информационной политики сообщили «Новости Липецка».

В официальных каналах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в Telegram и национальном мессенджере MAX изменился формат оповещения жителей о режимах воздушной опасности. Об этом со ссылкой на региональное министерство информационной политики сообщили «Новости Липецка».

Теперь в аккаунтах публикуются только сообщения о введении и отмене красного уровня опасности. Уведомлений о желтом уровне больше не будет.

Как пояснили в министерстве информационной политики, решение принято для сокращения числа уведомлений, поступающих подписчикам господина Артамонова. Полный «светофор» по-прежнему доступен в официальных каналах службы 112 и МЧС.

Изменения уже заметили жители региона, подписанные на каналы. По данным властей, число его подписчиков в национальном мессенджере превышает 125 тыс. человек, в Telegram — 192 тыс.

Ранее эксперимент по рассылке СМС-оповещений об опасности атак БПЛА запустили в Орловской области. Это сделали по просьбе силовиков, он продлится ближайшие два месяца. Губернатор Андрей Клычков также переживал о частоте оповещений.

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