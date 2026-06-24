Инвестиции в коммуникацию: зачем фондовому рынку маркетолог

[00:00] 42 млн брокерских счетов, 13,3 трлн руб. и 6 млн активных инвесторов.
[04:32] Финансовый инструмент как товар: от холодильника до Coca-Cola.
[09:19] Как финансовые блогеры заменили профессиональную аналитику.
[11:41] Почему блогеры сильнее влияют на рынок акций, чем на облигации.
[14:25] Половина средств физлиц — на счетах от 100 млн руб.
[18:01] Почему слабая коммуникация с рынком повышает стоимость заимствований.
[25:51] Высокодоходные облигации и ошибки розничных инвесторов.
[32:52] Золотое правило инвестора: не делать лишних сделок.
[41:36] Фондовый рынок — это управление ожиданиями и рисками.
На российском фондовом рынке десятки миллионов брокерских счетов, 13,3 трлн руб. средств розничных инвесторов и около 6 млн активных участников. Но прямой рекламы финансовых инструментов почти нет, а единого «маркетолога» у самого фондового рынка не существует. В эфире Радио РБК руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко объяснила, что ценные бумаги можно рассматривать как сложный товар, к которому применимы общие принципы маркетинга.
«Абсолютно неважно, что ты продаешь — Coca-Cola или облигации. Принципы работают одинаково», — сказала Радченко. При этом, по ее словам, фондовый рынок оказался в зоне влияния финансовых блогеров и телеграм-каналов, которые часто упрощают сложные продукты и не несут сопоставимой ответственности с классическими СМИ.
Розничные инвесторы учатся на ошибках: после дефолтов в высокодоходных облигациях часть аудитории стала переходить в более качественные бумаги. Но проблема упрощения сохраняется. «Фондовый рынок — это сложно. А упрощение порочно, оно переворачивает смысл», — отметила Радченко.