Инвестиции в коммуникацию: зачем фондовому рынку маркетолог

На российском фондовом рынке десятки миллионов брокерских счетов, 13,3 трлн руб. средств розничных инвесторов и около 6 млн активных участников. Но прямой рекламы финансовых инструментов почти нет, а единого «маркетолога» у самого фондового рынка не существует. В эфире Радио РБК руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко объяснила, что ценные бумаги можно рассматривать как сложный товар, к которому применимы общие принципы маркетинга.