«Российская креативная неделя» пройдет в Москве 17−18 июля

«Сегодня конкуренция все больше смещается из области технологий и ресурсов в сферу смыслов и ценностей — и это напрямую связано с тем, как человек видит мир и принимает решения. Креативные индустрии — от IT и дизайна до кино, медиа, моды и архитектуры — становятся тем ресурсом, где эти смыслы рождаются и закрепляются в продуктах», — сказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.