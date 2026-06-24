Калининградские выпускники стали победителями телеолимпиады «Умницы и умники»

Выпускники из Калининградской области одержали победу в финале 34-го сезона всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Темой выпуска стали «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей. Писатели, ученые, артисты». Калининградскую область представили победительница регионального этапа, ученица гимназии «Вектор» из Зеленоградска Карина Усова, и призер Григорий Евмененко из Нахимовского училища.
Судейскую коллегию возглавил ректор МГИМО, профессор Анатолий Торкунов. Ведущим по традиции выступил автор программы — заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.
Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста. Он верно ответил на желтой дорожке на вопрос, касающийся исследований философа Николая Бердяева, и получил орден в виде золотого ключа. Карина Усова приняла участие в финале в статусе теоретика на трибуне. Вместо другой участницы она правильно ответила на вопрос «Кто был шафером на свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже и страшно радовался событию?» и также получила золотой ключ для поступления в высшее учебное заведение.
Ребята вошли в число 12 победителей, которых ректор МГИМО Анатолий Торкунов вписал в приказ о зачислении во время эфира. Выпускники Калининградской области стали первокурсниками университета.
Фото: страница олимпиады «Умницы и умники» в соцсети «ВКонтакте».
«Такой результат наших школьников — это большое достижение, которое стало возможным благодаря их целеустремленности, глубоким знаниям и, конечно, слаженной работе педагогического коллектива и поддержке родителей. Успешное выступление в финале олимпиады открывает перед ребятами перспективы для дальнейшего интеллектуального роста и получения образования в одном из ведущих вузов нашей страны. Желаю им успехов в студенческой жизни!», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.
Создатель «Умников и умниц» Юрий Вяземский: что‑то требовать от школы — это несерьёзно.