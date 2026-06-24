Калининградские выпускники стали победителями телеолимпиады «Умницы и умники»

Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста. Он верно ответил на желтой дорожке на вопрос, касающийся исследований философа Николая Бердяева, и получил орден в виде золотого ключа. Карина Усова приняла участие в финале в статусе теоретика на трибуне. Вместо другой участницы она правильно ответила на вопрос «Кто был шафером на свадьбе Ивана Бунина и Веры Муромцевой в 1922 году в Париже и страшно радовался событию?» и также получила золотой ключ для поступления в высшее учебное заведение.