В Перми школьникам рассказали, как разные народы участвовали в ВОВ

Отдельный блок был посвящён народам Севера и Сибири. Ребята узнали, как местные жители умели маскироваться в снежных условиях и использовали оленьи упряжки для перевозки раненых и доставки боеприпасов. Также говорилось о традициях народов Средней Азии: например, о красных ленточках, которые матери и жёны повязывали солдатам на удачу, и лепёшках-оберегах, которые хранились до возвращения домой.