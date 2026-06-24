Волгоградке с врожденной аномалией позвоночника вернули возможность летать

Как рассказали в облздраве, приступы у волгоградки сопровождались тошнотой и кратковременной рвотой, а состояние усугублялось менингиальными симптомами. МРТ-исследование выявило нарушение оттока спиномозговой жидкости, которая уходила в шейный позвонок. В нейрохирургическом отделении № 2 ВОКБ № 1, куда обратилась пациентка, диагностировали аномалию связочного аппарата и нестабильность шейного позвонка. Женщину прооперировали.