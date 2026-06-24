Потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек, только за текущий год потери, как утверждается, составили свыше 400 тысяч бойцов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на хакерские группировки PalachPro и NoName057.
Согласно опубликованной информации, к августу 2025 года число погибших солдат могло достичь 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года — двух миллионов. Отмечается значительный рост потерь в текущем году, когда за первые шесть месяцев ВСУ потеряли столько же солдат, сколько за весь 2023 год.
Наибольшие потери, по данным источника, фиксируются на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях, где суточные потери на каждом из участков составляют около 500 человек.
Кроме того, сообщается, что украинская сторона перестала официально регистрировать потери иностранных наемников, списывая их гибель на «несчастные случаи» или «болезни». По оценкам хакерских групп, число погибших среди наемников могло превысить пять тысяч человек, говорится в публикации.
2 июня сообщалось, что группа иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сдалась в плен российским военным на Запорожском направлении. В момент сдачи в плен они находились на позициях к югу от Запорожья.