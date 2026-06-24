Mash: Хакеры узнали о 2,4 миллиона погибших бойцов ВСУ за время спецоперации

Согласно опубликованной информации, к августу 2025 года число погибших солдат могло достичь 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года — двух миллионов. Отмечается значительный рост потерь в текущем году, когда за первые шесть месяцев ВСУ потеряли столько же солдат, сколько за весь 2023 год.