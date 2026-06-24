Кириллица, дымка и цвета России: Как стране создают новый визуальный образ

Ранее дизайнер и идеолог «русского стиля» Денис Симачёв на встрече проекта «Визионеры» в пространстве «Ленинка Арт» заявил, что Россия обладает всем необходимым для глобального лидерства в креативных индустриях. По его мнению, главный ресурс страны — уникальный культурный код, который долгое время оставался недооценённым даже внутри самой РФ. Чтобы создать нечто значимое, считает модельер, нужно смотреть туда, куда никто не смотрит — себе под ноги. Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.