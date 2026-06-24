В Калининградской области выросло число диких животных. В регионе увеличилось поголовье косуль, лосей, оленей и пушных зверей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Министерство природы подвело итоги ежегодного учёта численности зверей. Специалисты провели десять полевых мероприятий.
«Как и в прошлом году, отмечается рост численности зверей. Так, с 2023 по 2025 годы поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1 697 до 1 998, благородного оленя с 1 642 до 1 821 особей. Среди пушных животных зафиксирован рост численности с 25 668 до 29 583», — рассказали в правительстве.
Данные используют для установления лимитов добычи, планирования охраны охотничьих ресурсов и сохранения биоразнообразия региона.
Ранее сообщали, что на Куршской косе сократилось количество косуль из-за снежной и морозной зимы. В такую погоду им было трудно передвигаться по лесу и отыскивать корм. При этом эксперты отмечали, что изменения численности животных на Куршской косе в последние годы незначительны.