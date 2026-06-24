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В Калининградской области выросло число диких животных

В регионе увеличилось поголовье косуль, лосей, оленей и пушных зверей.

В Калининградской области выросло число диких животных. В регионе увеличилось поголовье косуль, лосей, оленей и пушных зверей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министерство природы подвело итоги ежегодного учёта численности зверей. Специалисты провели десять полевых мероприятий.

«Как и в прошлом году, отмечается рост численности зверей. Так, с 2023 по 2025 годы поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1 697 до 1 998, благородного оленя с 1 642 до 1 821 особей. Среди пушных животных зафиксирован рост численности с 25 668 до 29 583», — рассказали в правительстве.

Данные используют для установления лимитов добычи, планирования охраны охотничьих ресурсов и сохранения биоразнообразия региона.

Ранее сообщали, что на Куршской косе сократилось количество косуль из-за снежной и морозной зимы. В такую погоду им было трудно передвигаться по лесу и отыскивать корм. При этом эксперты отмечали, что изменения численности животных на Куршской косе в последние годы незначительны.

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