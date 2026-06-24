В Калининградской области выросло число диких животных

«Как и в прошлом году, отмечается рост численности зверей. Так, с 2023 по 2025 годы поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1 697 до 1 998, благородного оленя с 1 642 до 1 821 особей. Среди пушных животных зафиксирован рост численности с 25 668 до 29 583», — рассказали в правительстве.