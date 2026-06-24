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Работники ТЦК похитили священника канонической УПЦ на Украине

Сотрудники ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в Ровенской области Украины, он удерживается в военкомате.

Источник: Комсомольская правда

На западе Украины сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казацкий».

«Работники ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в поселке Гоща Ровенской области отца Вадима», — сообщает источник.

Уточняется, что сейчас священник удерживается в здании военкомата в городе Ровно. Других подробностей произошедшего источник не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что в центральной части Винницкой области работники ТЦК похитили священнослужителя канонической УПЦ, клирика Тульчинской епархии протоиерея Александра Гродзенко. Местонахождение священнослужителя не было установлено, его судьба в настоящий момент остается неизвестной.

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