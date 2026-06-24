Скрывал 20 лет: пастор в США сбросил супругу со скалы и женился на юной прихожанке

Американские правоохранители задержали 49-летнего бывшего священника Дэвида Вандера Мира по обвинению в убийстве своей жены Бернадетт и страховом мошенничестве. Его смогли взять благодаря новым свидетельским показаниям — эти данные позволили пересмотреть обстоятельства смерти женщины в августае 2006 года в национальном парке Сион.
Согласно первоначальной версии, которую озвучивал сам Вандер Мир, работавший на тот момент пастором, его жена случайно сорвалась с обрыва во время фотосъемки на рассвете. Мужчина утверждал, что на мгновение отвлекся и услышал крик супруги перед ее падением с большой высоты. Однако в ходе расследования, которое возобновили в 2022 году, были выявлены новые факты.
Следствие установило, что у Мира был длительный тайный роман с 16-летней прихожанкой. По показаниям девушки, за день до гибели Бернадетт она разорвала отношения с пастором, после чего тот якобы заявил, что они смогут быть вместе только при условии «исчезновения» его супруги. Предполагается, что мужчина преднамеренно сбросил жену со скалы.
После трагического случая Вандер Мир получил страховую выплату в размере 567,4 тысячи долларов, а 2008 году вступил в брак с бывшей любовницей, с которой развелся в 2025 году. Основанием для возобновления дела послужили также свидетельские показания бывшего руководителя Мира, указавшего на несоответствия в его первоначальной версии событий.
Родители Бернадетт всегда сомневались в версии несчастного случая. Отец заявил, что его дочь просто не могла упасть со скалы, а мать рассказала, что Бернадетт собиралась развестись с мужем из-за его измен. Сейчас Вандер Мир находится в тюрьме в ожидании суда. Прокуратура округа Вашингтон продолжает расследование, опрашивая бывших прихожан, передает таблоид Daily Mail.
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