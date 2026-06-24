Скрывал 20 лет: пастор в США сбросил супругу со скалы и женился на юной прихожанке

Следствие установило, что у Мира был длительный тайный роман с 16-летней прихожанкой. По показаниям девушки, за день до гибели Бернадетт она разорвала отношения с пастором, после чего тот якобы заявил, что они смогут быть вместе только при условии «исчезновения» его супруги. Предполагается, что мужчина преднамеренно сбросил жену со скалы.