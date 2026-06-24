Биолог Лялина рассказала о безопасной дневной дозе яиц

Она отметила, что яичный желток можно предлагать детям только старше семи месяцев, причем начинать нужно с четверти, а потом увеличивать дозу до половины и целой. Белок обычно вводят позднее, после достижения одного года, из-за его потенциальной аллергенности. Большинство взрослых могут безопасно употреблять 1−2 вареных яйца в день.