Биолог Лялина рассказала о безопасной дневной дозе яиц

Большинство взрослых могут безопасно употреблять 1−2 вареных яйца в день. Для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни, это количество может быть несколько выше может достигать четырех яиц. Рекомендуемое количество для пожилых составляет одно яйцо в день. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения и биолог Ирина Лялина.
Она отметила, что яичный желток можно предлагать детям только старше семи месяцев, причем начинать нужно с четверти, а потом увеличивать дозу до половины и целой. Белок обычно вводят позднее, после достижения одного года, из-за его потенциальной аллергенности. Большинство взрослых могут безопасно употреблять 1−2 вареных яйца в день.
— Для людей с повышенным уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано ограничить потребление яичных желтков, так как они содержат холестерин, хотя пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее, — добавила специалист в беседе с Lenta.ru.
В свою очередь гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что для людей, которые страдают проблемами с желчным пузырем, употребление яиц может привести к болям. По ее словам, это связано с тем, что желток является сильнейшим желчегонным стимулятором.