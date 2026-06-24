«Все хотят быть здесь»: глава Минфина США надеется, что после украинского конфликта Россия вернётся к доллару

«Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта (рынка — ред.), все хотят быть здесь», — сказал Бессент, добавив, что Иран якобы тоже готов выставлять счета в валюте США.