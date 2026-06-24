ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на топливо

Напомним, ажиотажный спрос возник из-за сообщений о перебоях и ограничениях, что привело к очередям и лимитам, однако власти связывают это с сезонным ростом и временным сокращением биржевых продаж. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкого скачка цен на топливо в России нет: на заправках крупных компаний рост незначительный, хотя на независимых АЗС отмечается повышение. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Путину меры по стабилизации топливного рынка: отменить нормативы биржевых продаж, дать приоритет АЗС и госзаказчикам, исключив перепродавцов, а также обязать компании перерабатывать не менее 30% добычи внутри страны и изменить расчёт нормативов под реальные потребности.