Врач рассказал о том, как приём магния может навредить здоровью

Врач-нефролог Борха Кирога в интервью испанскому изданию El Confidencial заявил, что прием добавок с магнием оправдан только в двух случаях: при лабораторно подтвержденном выраженном дефиците этого макроэлемента или при наличии определенных патологий почек, повышающих риск его потери. Специалист категорически не рекомендует использовать такие препараты «для профилактики» или без назначения доктора, поскольку это может не только не принести пользы, но и нанести вред организму.
Эксперт обращает внимание на ключевой диагностический маркер: нормальный уровень магния в крови свидетельствует об отсутствии какой-либо потребности в дополнительном приеме. Назначение препаратов должно производиться исключительно при дефиците, выявленном в ходе биохимического анализа крови, а не на основе субъективных ощущений или общих рекомендаций.
Кирога уточняет, что снижение концентрации магния действительно может наблюдаться у конкретных групп пациентов. В зоне риска находятся люди с заболеваниями почек, а также те, кто вынужден длительно принимать лекарства, снижающие кислотность желудочного сока. Как показывают исследования, поврежденные почечные канальцы хуже удерживают микроэлемент, из-за чего он быстрее вымывается. Ситуацию усугубляет и тот факт, что при почечных патологиях часто назначаются диуретики, которые дополнительно усиливают выведение магния из организма.
Врач подчеркивает, что самостоятельный прием магния без объективных показаний лишен смысла, а его переизбыток представляет потенциальную угрозу. Излишнее накопление вещества может спровоцировать гипермагниемию — опасное состояние, которое способно нарушать работу сердечно-сосудистой системы и приводить к серьезным осложнениям.
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