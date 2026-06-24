Врач рассказал о том, как приём магния может навредить здоровью

Врач-нефролог Борха Кирога в интервью испанскому изданию El Confidencial заявил, что прием добавок с магнием оправдан только в двух случаях: при лабораторно подтвержденном выраженном дефиците этого макроэлемента или при наличии определенных патологий почек, повышающих риск его потери. Специалист категорически не рекомендует использовать такие препараты «для профилактики» или без назначения доктора, поскольку это может не только не принести пользы, но и нанести вред организму.