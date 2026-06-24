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Стало известно, где в Пермском крае клещи чаще всего кусают людей

Опубликован мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей.

Роспотребнадзор опубликовал информацию об активности клещей в Пермском крае.

С начала сезона клещевой активности в Пермском крае за медицинской помощью по поводу нападения клещей обратились 12836 раз. В каждом шестом случае пострадавшими оказывались дети.

Укусы клещей отмечены во всех муниципалитетах региона. Больше всего случаев — 1756 — приходится на Пермский округ. На территории Перми зафиксированы 1338 обращений в больницы, в Добрянском округе — 860. В 84% случаев клещи кусали людей на территории леса или индивидуального сада.

Исследование сданных в лабораторию клещей показало, что более половины из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 5,5% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% — клещевым вирусным энцефалитом, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

«Вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Не стоит употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Приобретённое в частных хозяйствах сырое молоко следует кипятить. Изготовленные из заразного молока творог и сметана тоже могут быть заразными», — предупреждает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что клещи в Пермском крае переместились из леса на придомовые территории.

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