Агент раскрыла правду о работе с Татьяной Догилевой

Актриса Татьяна Догилева снимается не часто, а в театре вообще не играет- говорит, что разочаровалась. Тем не менее, у неё есть агент, который и говорит артистке, где ей стоит сниматься, а где- нет. На недавнем свет ком мероприятии журналистам удалось пообщаться с помощницей звезды, которая и рассказала, какая она на самом деле за кадром- легендарная Татьяна Догилева. Ответ на видео.