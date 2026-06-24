Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент раскрыла правду о работе с Татьяной Догилевой

Актриса Татьяна Догилева снимается не часто, а в театре вообще не играет- говорит, что разочаровалась. Тем не менее, у неё есть агент, который и говорит артистке, где ей стоит сниматься, а где- нет. На недавнем свет ком мероприятии журналистам удалось пообщаться с помощницей звезды, которая и рассказала, какая она на самом деле за кадром- легендарная Татьяна Догилева. Ответ на видео.

Актриса Татьяна Догилева снимается не часто, а в театре вообще не играет- говорит, что разочаровалась. Тем не менее, у неё есть агент, который и говорит артистке, где ей стоит сниматься, а где- нет. На недавнем свет ком мероприятии журналистам удалось пообщаться с помощницей звезды, которая и рассказала, какая она на самом деле за кадром- легендарная Татьяна Догилева. Ответ на видео.