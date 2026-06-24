Похудевший на 53 килограмма актер из «Жуков» заплакал на выпускном: что произошло

Актер из сериала «Жуки» Павел Комаров, который хорошо известен как исполнитель роли упитанного молодого человека, неожиданно для всех похудел аж на 53 килограмма. От упитанности не осталось и следа. А тем временем он пришёл на светскую премьеру и вспомнил свой выпускной. Как выяснилось, без эмоций там не обошлось. Подробности на видео.