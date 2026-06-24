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Похудевший на 53 килограмма актер из «Жуков» заплакал на выпускном: что произошло

Актер из сериала «Жуки» Павел Комаров, который хорошо известен как исполнитель роли упитанного молодого человека, неожиданно для всех похудел аж на 53 килограмма. От упитанности не осталось и следа. А тем временем он пришёл на светскую премьеру и вспомнил свой выпускной. Как выяснилось, без эмоций там не обошлось. Подробности на видео.

Актер из сериала «Жуки» Павел Комаров, который хорошо известен как исполнитель роли упитанного молодого человека, неожиданно для всех похудел аж на 53 килограмма. От упитанности не осталось и следа. А тем временем он пришёл на светскую премьеру и вспомнил свой выпускной. Как выяснилось, без эмоций там не обошлось. Подробности на видео.