В Музее Победы открылась фотовыставка «На передовой». Она посвящена военным корреспондентам Великой Отечественной войны, журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тем, кто сегодня продолжает работать «за ленточкой». Торжественную церемонию посетили официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА и председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ. Также среди участников были военные корреспонденты, руководители молодежных и общественных организаций и герои СВО.
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
В Музее Победы открылась фотовыставка «На передовой». Она посвящена военным корреспондентам Великой Отечественной войны, журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тем, кто сегодня продолжает работать «за ленточкой». Торжественную церемонию посетили официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА и председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ. Также среди участников были военные корреспонденты, руководители молодежных и общественных организаций и герои СВО.
26
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше