Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве

В Музее Победы открылась фотовыставка «На передовой». Она посвящена военным корреспондентам Великой Отечественной войны, журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тем, кто сегодня продолжает работать «за ленточкой». Торжественную церемонию посетили официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА и председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ. Также среди участников были военные корреспонденты, руководители молодежных и общественных организаций и герои СВО.