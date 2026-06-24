«Хороший косметолог»: 45-летняя жена Басты Пинская показала внешность без макияжа

Среди прочего рэпер поделился, что младшая дочь запрещает ему шутить и позорить ее перед своими подругами. Артист в шуточной манере отметил, что получит дома «люлей» за рассказ об этом. Кроме того, он поведал историю о том, как ребенок отчитал его за ужином в ресторане.