У «Времени приключений» выйдет спин-офф про принцессу Бубльгум и Марселин

Согласно описанию сюжета, с которым ознакомилось Variety, в новом сериале Бубльгум и Марселин «путешествуют по самым отдаленным уголкам Страны Ооо, встречая знакомые лица и сталкиваясь с новыми опасностями». Как сообщает издание, спин-офф по своему формату будет похож на проект «Время приключений: Фионна и Кейк».