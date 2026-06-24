Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что внутренние конфликты на Украине станут неизбежны после окончательного ухудшения ее отношений со всем миром.
— Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой…. Они ненавидят всех на свете — и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми — иначе она не была бы человеконенавистнической, — сказала журналистка.
Симоньян выразила убеждение, что разрыв с внешним миром спровоцирует агрессивные действия со стороны бывших союзников друг против друга. Комментируя недавние разногласия между Киевом и Варшавой, главред RT назвала этот конфликт «битвой жабы и гадюки», отметив, что это является «крайне любопытным процессом для наблюдения со стороны», передает РИА Новости.
Отношения между Киевом и Варшавой обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА*». Польский президент Кароль Навроцкий после этого объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Позже Зеленский дважды отказался обсуждать с Навроцким эту ситуацию.
*Запрещенная в России террористическая организация.