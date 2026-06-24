— Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой…. Они ненавидят всех на свете — и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми — иначе она не была бы человеконенавистнической, — сказала журналистка.