Врач рассказал, какая опасность угрожает тем, кто спит при свете

Эти выводы подтверждаются результатами масштабного наблюдения, опубликованного в JAMA Internal Medicine. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США в течение пяти лет следили за состоянием более 43 тысяч женщин. Оказалось, что у участниц, которые спали при включенном свете или телевизоре, риск набора более пяти килограммов веса был выше на 17 процентов по сравнению с теми, кто предпочитал полную темноту. Кроме того, вероятность развития избыточного веса и ожирения у них возрастала на 22 и 33 процента соответственно.