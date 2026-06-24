Врач рассказал, какая опасность угрожает тем, кто спит при свете

Врач-сомнолог Чжэн Тяньмин из больницы Конинг со ссылкой на данные крупных наблюдательных исследований заявил, что привычка спать при включенном свете — будь то ночник, лампа или работающий телевизор — может нарушать обмен веществ и способствовать набору веса. Как пояснил изданию CNNB специалист, даже слабое освещение, проникающее через закрытые веки, активирует фоторецепторы сетчатки и подавляет выработку мелатонина, что негативно отражается не только на качестве сна, но и на метаболической функции организма.
Эти выводы подтверждаются результатами масштабного наблюдения, опубликованного в JAMA Internal Medicine. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США в течение пяти лет следили за состоянием более 43 тысяч женщин. Оказалось, что у участниц, которые спали при включенном свете или телевизоре, риск набора более пяти килограммов веса был выше на 17 процентов по сравнению с теми, кто предпочитал полную темноту. Кроме того, вероятность развития избыточного веса и ожирения у них возрастала на 22 и 33 процента соответственно.
По словам Тяньмина, ключевую роль в этом процессе играет гормональный дисбаланс, вызванный ночным освещением. Свет нарушает соотношение лептина — гормона, сигнализирующего мозгу о насыщении, — и веществ, стимулирующих чувство голода. При сбоях сна этот механизм работает хуже, и организм может ошибочно воспринимать состояние как энергетический дефицит. Сомнолог отмечает, что даже если человек не ест ночью, на следующий день у него усиливается аппетит, причем чаще возникает тяга именно к калорийной пище, что со временем повышает риск набора веса.
Для восстановления здорового сна эксперты рекомендуют спать в затемненном помещении и ограничивать использование электронных устройств перед сном. Если же полностью отказаться от ночника невозможно, предпочтение следует отдавать теплому свету — красному или оранжевому, тогда как синий спектр от экранов гаджетов и энергосберегающих ламп сильнее всего подавляет выработку мелатонина.
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