Губернатор потребовал возобновить установку спортплощадок в Ростовской области

— Если мы объявили конкурс, а люди собрали свои деньги, это уже не просто неудобно — это подрыв доверия. Если бы мы остановили проект до того, как жители начали вкладываться, еще можно было бы понять. Надо вернуть проекты и продолжить обустройство спортплощадок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.