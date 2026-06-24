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Губернатор потребовал возобновить установку спортплощадок в Ростовской области

Юрий Слюсарь раскритиковал работу по обустройству спортплощадок в муниципалитетах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал возобновить установку спортивных площадок в муниципалитетах, где работы были остановлены. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ситуация вызвала пристальное внимание из-за того, что вовремя не реализовали проекты, победившие в губернаторском конкурсе «Сделаем вместе».

В частности, в хуторе Ленинаван Мясниковского района нашли деньги на софинансирование, проект прошел экспертизу. Однако позже минспорта региона известило, что субсидию могут отменить из-за отсутствия контракта.

Губернатор раскритиковал подобные решения.

— Если мы объявили конкурс, а люди собрали свои деньги, это уже не просто неудобно — это подрыв доверия. Если бы мы остановили проект до того, как жители начали вкладываться, еще можно было бы понять. Надо вернуть проекты и продолжить обустройство спортплощадок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донские власти сообщают, что финансирование будет возобновлено.

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